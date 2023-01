Scende dall'auto dopo il tamponamento e viene investito da un'altra vettura: grave 46enne

Un uomo di 46 anni è stato investito dopo essere sceso dalla sua automobile a seguito di un tamponamento subito: è in gravi condizioni

Un uomo di 46 anni è stato vittima di un pericoloso doppio incidente stradale avvenuto oggi nell’Aretino.

Il 46enne era appena sceso dalla sua automobile dopo essere stato tamponato, quando è rimasto investito da un altro veicolo che sopraggiungeva dalla direzione opposta.

Incidente stradale nell’Aretino: scende dall’auto dopo un tamponamento e viene investito

Erano circa le ore 8 di questa mattina quando un uomo di 46 anni al volante della sua utilitaria è stato tamponato lungo la E78 nella zona di Montagnano a Monte San Savino, in direzione di Arezzo.

Nemmeno il tempo di scendere dalla vettura per controllare i danni del proprio veicolo, che l’uomo è stato brutalmente investito da un altro mezzo che sopraggiungeva dalla direzione opposta.

L’arrivo dei soccorsi e il trasporto in ospedale

Sul posto sono immediatamente giunti i medici del 118 che, con l’aiuto dell’elisoccorso Pegaso hanno provveduto a fornire le prime cure al 46enne per poi trasportarlo presso l’ospedale di Siena.

Secondo le prime informazioni che arrivano, l’uomo sarebbe in gravi condizioni ed in pericolo di vita. I carabinieri stanno lavorando per determinare le responsabilità del sinistro.