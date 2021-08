"I medici sono ottimisti dei suoi progressi" prosegue la nota sull'account twitter del Cardinal Burke

Il Cardinal Burke, noto al grande pubblico più per le sue opinioni sul vaccino anti covid che non per la sua posizione ultraconservatrice nella Curia, è stato ricoverato in ospedale a causa delle complicanze del covid-19. L’annuncio su twitter

Il Cardinal Burke su Twitter: “sono positivo al Covid-19”

“Sia lodato Gesù Cristo. Desidero informarvi che sono recentemente risultato positivo al virus Covid-19. Grazie a Dio sto riposando comodamente e sto ricevendo cure mediche eccellenti. Pregate per me per favore mentre inizio la mia guarigione. Crediamo nella Divina provvidenza. Dio vi benedica”.

Con queste parole, pubblicate sul suo profilo twitter lo scorso 11 agosto, il l cardinale statunitense Raymond Leo Burke annunciava la sua positività al virus. Fondatore del Santuario di Nostra Signora di Guadalupe, il cardinale ultraconservatore è stato recentemente più volte nominato sui media per le sue opinioni sui vaccini anti -covid ancor più che per la sua posizione di ultraconservatore all’interno della Curia, considerato da molti uno dei principali oppositori delle scelte di Papa Francesco.

Da quanto riporta askanews, in un incontro incontro a Roma del maggio 2020, riportato dal sito tradizionalista Lifesitenews, esprimeva i suoi dubbi nei confronti del vaccino anti-Covid: “Deve essere chiaro che la stessa vaccinazione non può essere imposta, in modo totalitario, ai cittadini”

Cardinal Burke: la nota del ricovero pubblicata su twitter

Subito dopo l’annuncio della positività al covid non sono mancate le manifestazioni di affetto e le preghiere di fedeli e colleghi, fino all’annuncio pubblicato sempre sul profilo twitter del porporato che ha annunciato un aggravamento delle sue condizioni di salute.

L’ultimo tweet riporta infatti una nota nella quale si informa che il Cardinale è stato ricoverato in ospedale per le complicazioni del Covid-19 ed è attaccato ed è assistito da un ventilatore. “I medici sono incoraggiati dai suoi progressi” continua la nota esortando i fedeli a pregare per lui: “Egli ha pregato fedelmente il Rosario per chi è affetto dal virus. In questa Veglia dell’Assunta, preghiamo ora per lui il Rosario”

Cardinal Burke, preghiere su twitter

Invito seguito da numerosi colleghi e fedeli che hanno invitato i loro followers ad unirsi alle preghiere. C’è chi invece polemizza sui titoli dei giornali che sottolineano le sue posizioni sul vaccino anti-covid in relazione all’aggravamento delle sue condizioni di salute.