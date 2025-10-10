Schema di frode che colpisce i soldati russi porta ad arresti

Nella recente cronaca russa, un gruppo di quattro uomini è stato arrestato dalla polizia per aver ingannato soldati, sottraendo loro stipendi e bonus militari destinati al servizio in Ucraina. Le autorità del Ministero dell’Interno hanno confermato di essere a conoscenza di diversi casi di frode, accumulando perdite ingenti per le vittime coinvolte.

Stando ai rapporti delle forze dell’ordine, i sospetti hanno truffato almeno 40 soldati, con una somma totale stimata di oltre 80 milioni di rubli, equivalenti a circa 985.500 dollari. Alcuni di questi soldati potrebbero essere morti mentre combattevano sul campo.

Il meccanismo della frode

Secondo una dichiarazione della polizia, il gruppo, composto da un residente di San Pietroburgo e tre uomini della regione di Pskov, ha preso di mira individui precedentemente esclusi dal servizio militare, spesso per motivi di salute. A partire dalla metà del 2024, questi truffatori si sono presentati come intermediari con legami in uffici di reclutamento militare, promettendo di garantire contratti di servizio in cambio di una commissione.

Il processo di reclutamento ingannevole

I reclutati venivano trasportati a San Pietroburgo, dove firmavano falsi documenti per entrare nel servizio militare. Dopo questa fase, ai nuovi soldati veniva chiesto di aprire conti bancari per ricevere i pagamenti statali correlati al servizio. Approfittando della loro vulnerabilità, i truffatori convincevano i soldati a consegnare le loro carte bancarie e le informazioni di accesso all’online banking, promettendo di gestire i loro pagamenti e detrarre le loro spese.

Una volta ottenuti i dettagli bancari, i membri del gruppo trasferivano i fondi nei propri conti, il che ha portato a ingenti perdite per le vittime. Durante le perquisizioni effettuate negli appartamenti e in vari uffici di reclutamento, la polizia ha sequestrato dispositivi elettronici, carte di credito e vari documenti falsificati.

Le conseguenze legali e le indagini in corso

Il portavoce del Ministero dell’Interno, Irina Volk, ha dichiarato che le indagini sono in corso per identificare ulteriori vittime coinvolte in questo schema fraudolento. Le autorità fanno sapere di essere impegnate a sequestrare i beni del gruppo di truffatori al fine di risarcire le persone danneggiate.

Possibili pene per i colpevoli

I quattro uomini arrestati sono stati posti in detenzione preventiva e rischiano fino a 10 anni di reclusione per le accuse di frode. La loro azione ha colpito non solo i soldati, ma ha anche minato la fiducia nelle istituzioni militari e nei sistemi di supporto ai membri delle forze armate.

Questa vicenda evidenzia l’importanza di vigilare su pratiche fraudolente che possono colpire i più vulnerabili, specialmente in tempi di conflitto. Le autorità sono chiamate a prevenire futuri inganni e fornire protezione adeguata a chi serve il paese.