Scherma: Bebe Vio presenta le sue nuove mani bioniche, 'non vedo l'ora di fare tutti i gesti'

Roma, 5 apr. (Adnkronos) - "Non vedo l'ora di provare a fare tutti i gesti con le mie nuove mani bioniche". Lo scrive Bebe Vio su Twitter, mostrando le sue nuove protesi con dita articolate e pollice opponibile, realizzate dall'azienda Ottobock. "Grazie Ottobock.it per quest...

Roma, 5 apr. (Adnkronos) – "Non vedo l'ora di provare a fare tutti i gesti con le mie nuove mani bioniche". Lo scrive Bebe Vio su Twitter, mostrando le sue nuove protesi con dita articolate e pollice opponibile, realizzate dall'azienda Ottobock. "Grazie Ottobock.it per queste nuove fighissime Bebionic". Si tratta, scrive l'azienda presentando le protesi, della "mano protesica più naturale. Funziona in modo intuitivo e preciso e sta trasformando la vita e le abilità degli amputati in tutto il mondo. Le funzionalità spaziano dall'aiutare gli utenti a svolgere compiti semplici, come allacciarsi le scarpe, al ripristinare il controllo e l'autostima".