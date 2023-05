Scherma: Cdm fioretto, Marini terzo ad Acapulco

Acapulco, 7 mag. - (Adnkronos) - La prima tappa di qualifica per i Giochi Olimpici di Parigi 2024 si è aperta con un podio per il fioretto maschile. Il merito è di Tommaso Marini, che ha conquistato il terzo posto sulle pedane di Acapulco in Messico. L’azzurro ha iniziato il prop...

Acapulco, 7 mag. – (Adnkronos) – La prima tappa di qualifica per i Giochi Olimpici di Parigi 2024 si è aperta con un podio per il fioretto maschile. Il merito è di Tommaso Marini, che ha conquistato il terzo posto sulle pedane di Acapulco in Messico. L’azzurro ha iniziato il proprio percorso con il netto successo per 15-6 sul polacco Leszek Rajski. Successivamente la vittoria ai danni del cinese Haiwei Chen, battuto con lo score di 15-10. L’anconetano, poi, si è assicurato il podio prevalendo nei confronti di due statunitensi ovvero Miles Chamley-Watson (15-8) e Nick Itkin (15-14). Marini, tuttavia, non è riuscito a superare la semifinale, dove è uscito sconfitto per mano dell’egiziano Mohamed Hamza (15-8). Il classe 2000 può consolarsi con il terzo podio stagionale sul massimo circuito dopo il primo posto a Tokyo e il secondo al Cairo.