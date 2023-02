Scherma: Cdm, ricco fine settimana di gare per gli azzurri con cinque armi impegnate

Roma, 8 feb. - (Adnkronos) - Ricchissimo weekend di gare in giro per il mondo per la scherma italiana. Sono ben cinque le prove di Coppa del Mondo Assoluta in programma nel weekend con ben 76 azzurri in gara. A Torino l’evento più atteso con la tappa del Grand Prix di fioretto maschile ...

Roma, 8 feb.

– (Adnkronos) – Ricchissimo weekend di gare in giro per il mondo per la scherma italiana. Sono ben cinque le prove di Coppa del Mondo Assoluta in programma nel weekend con ben 76 azzurri in gara. A Torino l’evento più atteso con la tappa del Grand Prix di fioretto maschile e femminile, circuito d’élite a punteggio raddoppiato. La sciabola si divide tra Varsavia e Tashkent con le prove individuali e a squadre maschili e femminili.

A Barcellona la competizione di spada femminile, anche in questo caso sia individuale che a squadre.

Al Pala Alpitur di Torino weekend con le due prove di fioretto maschile e femminile per il Grand Prix 2023 “Trofeo Inalpi”. Venerdì 10 parte la qualificazione femminile con l’obiettivo di raggiungere il tabellone principale da 64. Sabato 11 in pedana gli uomini per staccare il pass per l’ultimo giorno. Domenica le due prove individuali con le fasi finali previste dalle ore 17.30.

Sono 20 le azzurre presenti: Giulia Amore, Martina Batini, Elisabetta Bianchin, Olga Rachele Calissi, Matilde Calvanese, Erica Cipressa, Anna Cristino, Martina Favaretto, Carlotta Ferrari, Aurora Grandis, Camilla Mancini, Matilde Molinari, Beatrice Monaco, Francesca Palumbo, Benedetta Pantanetti, Serena Rossini, Martina Sinigalia, Elena Tangherlini e Lucia Tortellotti. Oltre a queste possibile ripescaggio di altre atlete italiane per completare i gironi.

Anche per la prova maschile sono 20 gli italiani iscritti: Raian Adoul, Giorgio Avola, Guillaume Bianchi, Alessio Di Tommaso, Damiano Di Veroli, Davide Filippi, Alessio Foconi, Giuseppe Franzoni, Daniele Garozzo, Francesco Pio Iandolo, Francesco Ingargiola, Giulio Lombardi, Edoardo Luperi, Filippo Macchi, Tommaso Marini, Tommaso Martini, Lorenzo Nista, Federico Pistorio, Damiano Rosatelli e Pietro Velluti.

A guidare la spedizione azzurra il responsabile d’arma Stefano Cerioni, con i maestri dello staff Fabio Galli, Eugenio Migliore, Giovanna Trillini e Filippo Romagnoli. Presenti i due fisioterapisti dello staff medico azzurro Maurizio Iaschi e Stefano Vandini.

Nella capitale polacca di Varsavia in pedana 12 azzurri per la prova individuale che prenderà il via venerdì 10 con la fase di qualificazione e sabato 11 con il tabellone principale da 64.

Questi gli italiani in gara: Dario Cavaliere, Luca Curatoli, Leonardo Dreossi, Luca Fioretto, Michele Gallo, Giacomo Mignuzzi, Matteo Neri, Riccardo Nuccio, Mattia Rea, Giovanni Repetti, Luigi Samele e Pietro Torre. Out a scopo precauzionale Enrico Berrè.

Domenica 12 la competizione a squadre con il quartetto azzurro composto da Luca Curatoli, Michele Gallo, Pietro Torre e Luigi Samele. Per lo staff tecnico del CT Nicola Zanotti saranno presenti i maestri Leonardo Caserta, Tommaso Dentico e Alessandro Di Agostino, con loro il fisioterapista Alessandro Pesce.

In Uzbekistan, a Tashkent, saliranno in pedana le ragazze della sciabola femminile. Come per gli uomini, venerdì 10 giorni di qualificazioni e sabato 11 tabellone principale da 64 della prova individuale. Sono 12 le azzurre presenti: Giulia Arpino, Michela Battiston, Sofia Ciaraglia, Martina Criscio, Alessia Di Carlo, Carlotta Fusetti, Rebecca Gargano, Vally Giovannelli, Rossella Gregorio, Chiara Mormile, Eloisa Passaro e Claudia Rotili.

Domenica 12 la competizione a squadre, con l’Italia che salirà in pedana con Michela Battiston, Martina Criscio, Rossella Gregorio e Chiara Mormile. A guidarle il Commissario tecnico Nicola Zanotti, con i maestri Andrea Aquili e Cristiano Imparato. Per lo staff medico voleranno in Uzbekistan il medico Virginia Desiderio e il fisioterapista Marco Taurino.

A Barcellona, infine, è in programma la tappa di Coppa del Mondo di spada femminile individuale e a squadre. Venerdì 10 il tabellone di qualificazione e sabato 11 quello principale da 64. Sono 12 le azzurre pronte a salire in pedana: Alessandra Bozza, Alice Clerici, Rossella Fiamingo, Nicol Foietta, Federica Isola, Sara Maria Kowalczyck, Roberta Marzani, Mara Navarria, Alessia Pizzini, Giulia Rizzi, Alberta Santuccio e Gaia Traditi. Domenica 12 la competizione a squadre con il team italiano composto da Rossella Fiamingo, Federica Isola, Mara Navarria e Alberta Santuccio. Delegazione guidata dal Responsabile d’arma Dario Chiadò, con i maestri dello staff tecnico Roberto Cirillo e Massimo Germano Zenga, supportati dal medico Giuseppe Di Segni.