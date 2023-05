Scherma: Cdm sciabola, azzurre quarte nella prova a squadra di Batumi

Batumi, 14 mag. - (Adnkronos) - Quarto posto e podio sfiorato per l’Italia della sciabola femminile nella prova a squadre che ha chiuso la tappa di Coppa del Mondo di Batumi, la prima che porta punti per la Qualifica Olimpica a Parigi 2024. Il quartetto composto da Michela Battiston, Martina C...

Batumi, 14 mag. – (Adnkronos) – Quarto posto e podio sfiorato per l’Italia della sciabola femminile nella prova a squadre che ha chiuso la tappa di Coppa del Mondo di Batumi, la prima che porta punti per la Qualifica Olimpica a Parigi 2024. Il quartetto composto da Michela Battiston, Martina Criscio, Rossella Gregorio e Chiara Mormile è entrato in gara, da numero 4 del ranking, nel turno degli ottavi di finale superando di slancio Hong Kong con il punteggio di 45-31. Le azzurre hanno poi affrontato la squadra del Giappone per entrare tra le prime quattro: un match in pieno controllo fin dalle prime battute, vinto per 45-37 e che è così valso un posto nelle semifinali della competizione georgiana.

Lo stop per le sciabolatrici italiane è arrivato contro l’Ucraina di Olga Kharlan, poi vincitrice della prova di Coppa del Mondo, con il punteggio di 45-36. Nella finale per il bronzo l’Italia, dopo un match combattuto fino alle ultime battute, è stata superata dalla Spagna con il punteggio finale di 45-42 chiudendo in quarta posizione. Finisce così il weekend della sciabola femminile in Georgia da dove l’Italia torna a casa con la medaglia di bronzo di Chiara Mormile nella prova individuale e con il quarto posto a squadre che porta punti importanti in chiave qualificazione alle Olimpiadi di Parigi 2024.