Scherma: Cdm spada, 7 azzurri qualificati per il tabellone principale

Doha, 28 gen.

– (Adnkronos) – Sono sette gli azzurri che si sono qualificati per il tabellone principale del Grand Prix di spada maschile di Doha. Davide Di Veroli ha raggiunto il tabellone principale per diritto di ranking con la sua gara che parte direttamente nella giornata di domani. Già dopo la fase a gironi hanno strappato il pass per la giornata clou anche Filippo Armaleo e Gabriele Cimini, protagonisti di un ottimo avvio. Saranno presenti nel tabellone principale da 64 dopo le vittorie nei turni preliminari di eliminazione diretta anche Luca Diliberto, Enrico Piatti, Enrico Garozzo e Valerio Cuomo.

Out nell’ultimo match di qualifica Giacomo Paolini, Andrea Vallosio, Gianpaolo Buzzacchino e Giulio Gaetani. Fuori nel tabellone preliminare da 128 Andrea Santarelli. Domani il clou con le fasi finali delle prove individuali della spada maschile e femminile.