Antalya, 22 giu. – (Adnkronos) – L'Italia della spada vola in finale nella prova a squadre ai campionati europei di Antalya. Gli azzurri Andrea Santarelli, Federico Vismara, Davide Di Veroli e Gabriele Cimini superano 45-44 la Francia all'ultima stoccata. Gli azzurri torneranno in pedana nel pomeriggio per la medaglia d'oro contro Israele, che ha sconfitto sempre per 45-44 la Danimarca.

L’Italia si aggiudica matematicamente la prima posizione nel medagliere della rassegna continentale.