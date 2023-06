Scherma: Europei, Filippo Macchi oro nel fioretto**

Plovdiv, 18 giu. - (Adnkronos) - Filippo Macchi vince la medaglia d'oro nel fioretto individuale maschile ai campionati europei di scherma di Plovdiv. L'azzurro supera in finale il francese Enzo Lefort per 15-14. Bronzo per l'altro italiano Guillaume Bianchi, sconfitto proprio da Macc...

Plovdiv, 18 giu. – (Adnkronos) – Filippo Macchi vince la medaglia d'oro nel fioretto individuale maschile ai campionati europei di scherma di Plovdiv. L'azzurro supera in finale il francese Enzo Lefort per 15-14. Bronzo per l'altro italiano Guillaume Bianchi, sconfitto proprio da Macchi in semifinale.