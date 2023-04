Scherma: Grand Prix sciabola, da Seoul parte la qualifica olimpica per Parigi 2024

Seoul, 24 apr. - (Adnkronos) - Prenderà il via nel prossimo weekend la fase di Qualifica alle Olimpiadi di Parigi 2024 per la scherma. A Seoul andrà in scena il Grand Prix FIE di sciabola maschile e femminile, dove saranno in palio i primi preziosi punti per i Giochi con 24 azzurri imp...

Seoul, 24 apr. – (Adnkronos) – Prenderà il via nel prossimo weekend la fase di Qualifica alle Olimpiadi di Parigi 2024 per la scherma. A Seoul andrà in scena il Grand Prix FIE di sciabola maschile e femminile, dove saranno in palio i primi preziosi punti per i Giochi con 24 azzurri impegnati. La gara coreana sarà solo individuale e darà, come tutte le prove GP, punteggio raddoppiato. Dunque un appuntamento di grandissima importanza per i singoli interpreti della specialità che aprirà la corsa verso Parigi, anche se sarà poi soprattutto nelle competizioni a squadre che si giocheranno i pass olimpici. Il Grand Prix in Corea si svolgerà da giovedì 27 a sabato 29 aprile, e il fuso orario comporterà il via nella notte italiana.

Giovedì 27 sarà la giornata dedicata alle fasi preliminari di sciabola maschile. Sono sei i convocati dal CT Nicola Zanotti: Enrico Berrè, Luca Curatoli, Matteo Neri, Giovanni Repetti, Luigi Samele e Pietro Torre. Insieme a loro sono stati autorizzati a partecipare alla prova anche Dario Cavaliere, Luca Fioretto, Giorgio Marciano, Emanuele Nardella, Riccardo Nuccio e Mattia Rea. Out a scopo precauzionale il vincitore del Trofeo Luxardo 2023, lo sfortunato Michele Gallo, che sta smaltendo i postumi di un incidente.

Il venerdì spazio a gironi e tabellone preliminare per la competizione femminile. Convocate le azzurre Michela Battiston, Martina Criscio, Rebecca Gargano, Rossella Gregorio, Chiara Mormile ed Eloisa Passaro. A loro si uniranno Giulia Arpino, Sofia Ciaraglia, Alessia Di Carlo, Carlotta Fusetti, Claudia Rotili e Mariella Viale. Sabato 29 la giornata clou, dalle 2 di notte italiane, con i tabelloni principali di entrambe le gare. La spedizione azzurra è guidata dal Commissario Tecnico Nicola Zanotti, insieme ai maestri dello staff Andrea Aquili, Benedetto Buenza e Leonardo Caserta. Presenti anche il medico David Luzon e il fisioterapista Ferdinando Margutti.