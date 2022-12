Scherma: la nazionale di fioretto in ritiro a Santa Venerina dal 19 al 23 dicembre

Scherma: la nazionale di fioretto in ritiro a Santa Venerina dal 19 al 23 dic...

Santa Venerina, 15 dic.

-(Adnkronos) – Sotto l’albero, per tutti gli appassionati siciliani di scherma, una doppia sorpresa azzurra. Dal 19 dicembre, infatti, la Nazionale azzurra di fioretto maschile e femminile del ct Stefano Cerioni si allenerà presso il Palazzetto di Linera a Santa Venerina. Il Palascherma, già casa del Club Scherma Acireale, ospiterà fino al 23 dicembre il collegiale dei fiorettisti e delle fiorettiste per la prima volta. Il ritiro, per preparare al meglio i prossimi impegni internazionali dopo i grandi risultati di questo avvio di stagione di Coppa del Mondo, si è reso possibile grazie all’organizzazione coordinata dal Consigliere federale Sebastiano Manzoni e dal Presidente del Comitato regionale Fis Sicilia, Arturo Torregrossa.

"Sono molto felice che la Nazionale azzurra di fioretto faccia tappa a Santa Venerina – dichiara Manzoni – sarà la prima volta, un’occasione unica per far sfilare tra le strade dei borghi siciliani tanti medagliati. Ma anche un allenamento importante in vista delle gare d’inizio 2023».

"Per il nostro Comitato è motivo di grande orgoglio avere le Nazionali campioni del Mondo in Sicilia, ringraziamo la Federazione per aver accolto la nostra proposta", dice Torregrossa.

La delegazione azzurra alloggerà presso l’Hotel Orizzonte di Acireale. Le fiorettiste convocate sono Martina Batini, Olga Rachele Calissi, Enrica Cipressa, Anna Cristiano, Martina Favaretto, Camilla Mancini, Beatrice Monaco, Francesca Palumbo, Serene Rossini, Martina Sinigaglia, Elena Tangherlini e Alice Volpi.

I fiorettisti prescelti sono invece Giorgio Avola, Guillaume Bianchi, Alessio Di Tommaso, Davide Filippi, Alessio Foconi, Daniele Garozzo, Francesco Ingargiola, Edoardo Luperi, Filippo Macchi, Tommaso Marini, Tommaso Martini e Damiano Rosatelli.

Con il Responsabile d’arma del fioretto azzurro Stefano Cerioni lavoreranno i tecnici Fabio Galli, Eugenio Migliore, Alessandro Puccini, Filippo Romagnoli e Giovanna Trillini, supportati dai preparatori fisici Annalisa Coltorti e Felice Romano, dal medico Valeria D’Errico e dai fisioterapisti Federica Balbi e Sara Primavera. L’arrivo in Sicilia della Nazionale di fioretto sarà anticipato,, presso il Palascherma di Linera, dal primo allenamento CPF (Centri Periodici di Formazione) cosiddetto “Schermafutura” per la zona Centro-Sud.

Si tratta di un raduno dedicato a circa 60 partecipanti, tra giovanissimi atleti (fino ai Cadetti) e tecnici.