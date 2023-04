Scherma: Zanotti (ct sciabola), 'solo continuando a crescere potremo centrare qualifica ai Giochi'

Seoul, 26 apr. – (Adnkronos) – Scatterà nella notte italiana, con gironi e turni preliminari di qualificazione al tabellone principale della gara maschile, la fase di Qualifica Olimpica per la sciabola impegnata da domani (giovedì 27) a sabato 29 aprile nel Grand Prix di Seoul. Sulle pedane coreane, dove – come in tutte le tappe GP Fie – saranno di scena solo le competizioni individuali, verranno messi in palio i primi punti per Parigi 2024, all’alba di un cammino di Qualifica che vivrà il suo clou nelle prove di Coppa del Mondo a squadre.

Si tratta, comunque, fin da ora dell’inizio di un nuovo e decisivo percorso verso i Giochi Olimpici, che il Commissario tecnico della sciabola azzurra, Nicola Zanotti, delinea così: “Ai ragazzi ho fatto presente, prim’ancora che l’obiettivo, evidentemente ben chiaro, qual è il nostro punto di partenza. I numeri, che sono dati oggettivi e reali, dicono che in questi 14 mesi della mia gestione siamo cresciuti notevolmente, soprattutto al femminile, ma anche al maschile con la conferma degli atleti più esperti e l’arrivo ad alti livelli di diversi giovani. Ora bisogna proseguire e alimentare questo trend, cercando costantemente di migliorarci, perché solo continuando a crescere potremo tagliare il traguardo della Qualifica Olimpica sia con gli uomini che con le donne“.

Il ct di sciabolatori e sciabolatrici punta su semplici ma determinanti concetti: “Ho chiesto ai nostri atleti di vivere questo periodo così importante con serenità, determinazione, autostima e fiducia. Arriveremo all’obiettivo se saremo bravi a gestire la tensione nei dieci appuntamenti che valgono i pass per Parigi. Conteranno i podi, certo, ma anche i piazzamenti. Non bisognerà aver paura di sbagliare, servirà la giusta continuità di rendimento. Andrà approcciato al meglio ogni impegno dal punto di vista tecnico, e però non meno conteranno l’atteggiamento e la mentalità in pedana. Siamo pronti a fare la nostra parte“, ha chiosato il Responsabile d’arma della sciabola azzurra.

Il Grand Prix di Seoul inizierà domani (giovedì 27) alle ore 3 italiane con la giornata dedicata alle fasi preliminari di sciabola maschile da cui saranno esentati Luigi Samele e Luca Curatoli, già ammessi al tabellone principale di sabato per diritto di ranking. In pedana, invece, nel “day 1” del GP in Corea gli altri 10 azzurri Enrico Berrè, Matteo Neri, Giovanni Repetti, Pietro Torre, Dario Cavaliere, Luca Fioretto, Giorgio Marciano, Emanuele Nardella, Riccardo Nuccio e Mattia Rea.

Venerdì spazio alle fasi preliminari della competizione femminile. Sabato 29 la giornata clou, al via dalle 2 di notte in Italia, con i tabelloni principali di entrambe le gare e fasi finali previste intorno alle ore 11 italiane.