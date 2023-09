Una madre 40enne è stata condannata ad un anno e sette mesi di reclusione per reiterati maltrattamenti nei confronti della figlia: l’ultimo schiaffo era partito dopo che la ragazzina aveva inviato una foto sexy dal suo telefono cellulare. È successo a Roma, anche se i fatti risalgono nello specifico al 2016.

Arrestata madre di 40 anni che aveva schiaffeggiato la figlia per una foto sexy: i maltrattamenti erano andati avanti per anni

Sbirciando nello smartphone della figlia, la donna protagonista della vicenda si era resa conto che la ragazzina aveva inviato una foto sensuale ad un altro uomo più grande di lei. Furiosa, la donna si è così avventata sulla figlia schiaffeggiandola con forza.

La vicenda è stata ricostruita dal Corriere della Sera, che ha riferito di una sentenza definitiva nei confronti della madre violenta pronunciata dai magistrati del collegio della prima sezione penale del Tribunale di Roma. Le autorità hanno in ogni caso subordinato la sospensione della pena a un percorso di recupero da parte della donna e rivisto la richiesta del pm che aveva in un primo momento richiesto una pena esemplare con tre anni di carcere.

Lo sviluppo dell’inchiesta

L’inchiesta è stata aperta nel 2019, con la prima denuncia da parte della ragazzina ai servizi sociali, che in realtà tenevano d’occhio la donna da diverso tempo, almeno a partire dal 2012. Quello che è emerso dalle indagini non è stato dunque un “semplice schiaffo”: la condanna è giunta, per l’appunto, alla luce di abusi prolungati nel corso del tempo.