Alla vigilia del 25 novembre, Giornata Mondiale contro la violenza sulle donne, da una ricerca demoscopica emergono dati sconcertanti: per il 40% degli italiani “schiaffeggiare la moglie non è violenza”. Denunciare resta fondamentale: tuttavia, molto spesso, le violenze in famiglia vengono giustificate e sottovalutate.