Schianto all’alba tra due auto in autostrada: muore una 49enne, grave una 21enne

Terribile incidente sulla A27, un morto ed un ferito, trasportato in ospedale con l'elicottero

Terribile incidente avvenuto lunedì 22 agosto sull’autostrada A27 Venezia-Belluno, tra Fadalto e il casello di Belluno dopo la galleria delle cave. Il sinistro stradale si è verificato all’alba, verso le 5 del mattino, coinvolte due utilitarie. Il triste bilancio è di una donna morta, e l’altra trasportata con l’elicottero in ospedale.

L’incidente sulla A27: una 49enne morta ed una 21enne ferita

Lo scontro ad alta velocità che ha coinvolto i due veicoli, ha tolto la vita una donna di 49 anni di Vittorio Veneto, alla guida della seconda auto una giovane donna di origini pakistane di 21 anni, rimasta gravemente ferita. Lo schianto è avvenuto precisamente al km 74, in località La Secca, dopo la galleria delle Cave. A chiamare i soccorritori è stata un uomo residente nella zona che è stata richiamata dalle urla di agonia della donna rimasta ferita.

Ad intervenire per primi i soccorsi sanitari del Suem 118 di Treviso, utilizzando un elicottero per trasportare la ferita al Ca’ Foncello di Treviso. Sul posto si sono recati anche le pattuglie della polizia stradale ed il personale della Direzione 9 Tronco di Udine di Autostrade per l’Italia. Sono tutt’ora in corso gli accertamenti per determinare le dinamiche dell’incidente che ha coinvolto le due utilitarie.