Schianto auto-scooter a Casoria: 26enne perde la vita

L’incidente stradale è avvenuto nella notte tra ieri 27 o oggi 28 marzo, sulla Strada Statale Sannitica, all’altezza del civico 80 a Casoria. Un’automobile e uno scooter sono andati a collidere violentemente: morto il guidatore della moto.

Casoria, auto contro scooter: morto un 26enne

Protagonisti dello scontro una Lancia Y con due passeggeri a bordo e uno scooter SH che ospitava allo stesso modo due persone. Non è ancora stata ricostruita con precisione la dinamica dell’accaduto e non è escluso che per farlo non si renda necessario l’ausilio delle immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti sulla strada.

L’arrivo dei soccorsi e la morte del 26enne

Ad avere la peggio, dopo lo scontro, è stato il 26enne che era alla guida dello scooter: l’uomo è morto sul colpo. Ferito gravemente anche il ragazzo di 24 anni che era seduto dietro di lui, che è stato trasportato d’urgenza al Pronto Soccorso dell’Ospedale ‘Antonio Cardarelli‘ di Napoli dai medici arrivati sul luogo del sinistro a bordo di un’ambulanza. Il giovane è ricoverato in codice rosso. Risultano, invece, illese le due persone che erano all’interno dell’automobile.