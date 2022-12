Schianto di una moto contro il guardrail: morto passeggero di un centauro

Tragedia della strada in Campania e schianto di una moto contro il guardrail: in quel terribile incidente stradale avvenuto il 18 dicembre è morto il passeggero di un centauro.

Da quanto si apprende il mezzo a due ruote stava percorrendo la strada che da Nola conduce a Villa Literno. Il bilancio del sinistro è di un morto ed un ferito grave, il conducente della moto che ha riportato severi traumi.

Schianto di una moto contro il guardrail

Il drammatico bilancio del sinistro è aggiornato alla serata e la speranza assoluta è che le condizioni del ferito siano migliorate. L’incidente si è verificato in provincia di Caserta, lungo la Nola-Villa Literno ed in territorio del comune di Villa Literno in direzione Nola-Castel Volturno.

I media spiegano che due giovani erano in sella ad una moto di media cilindrata e ad un certo punto il pilota ne avrebbe perso il controllo schiantandosi contro il guardrail.

Un volo di decine di metri

Da quanto si apprende purtroppo il passeggero è stato sbalzato a decine di metri per rovinare sull’asfalto morendo praticamente sul copo. Il conducente della moto è stato soccorso da un equipaggio del 118 e sarebbe “in gravi condizioni” dopo trasporto d’urgenza in ospedale.

I rilievi sono stati effettuati dagli agenti della polizia stradale di Caserta a cui è affidata la ricostruzione del terribile incidente.