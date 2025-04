Schianto elicottero NY, morti il pilota e una famiglia spagnola

New York, 11 apr. (askanews) – E’ stato confermato a sei morti il bilancio delle vittime dello schianto di un elicottero a New York City, precipitato nelle acque del fiume Hudson. Si tratta del pilota del velivolo e di una famiglia di turisti spagnoli, in totale tre adulti e tre bambini. L’uomo era l’amministratore delegato di Siemens Spagna. Ancora ignote per ora le cause della sciagura. Un testimone ha detto alla Polizia di aver visto l’elicottero spezzarsi in volo. In alcuni video ripresi da persone che si trovavano sulle rive del fiume e diffusi sui social si vedono alcuni pezzi dell’elicottero staccarsi e poi precipitare in acqua insieme al velivolo stesso. Il presidente Trump ha dichiarato: “Indaghiamo sull’incidente”. Si tratta dell’ennesimo incidente negli affollati cieli sopra New York dove ogni giorno si incrociano aerei ed elicotteri usati sia per voli privati che turistici o commerciali.