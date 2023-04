Una improvvisa perdita di controllo, poi lo schianto fatale a Roma: morto un ragazzo di 22 anni, ferito un altro. L’incidente è avvenuto in via Fiorentini nella notte di Pasqua con un’auto che ha perso aderenza e con una vittima giovanissima. Da quanto si apprende il 22enne si è schiantato con la sua vettura, un’Audi A3, contro un albero. Il giovane era con un amico che pare sia rimasto gravemente ferito.

Schianto a Roma: morto un ragazzo

Al momento non sono state rese note le generalità dei due giovani ma i media riportano che sono di nazionalità romena. Tutto è accaduto verso le 3 del mattino: per cause ancora da chiarire l’Audi è finita fuori strada mentre percorreva via Filippo Fiorentini poco dopo via Alberto Bergamini all’altezza del quartiere di Casal Bruciato. Il personale sanitario di Ares 118 non ha potuto fare nulla per il conducente ed ha soccorso il passeggero.

La corsa del 118 verso l’Umberto I

Il giovane ferito è stato trasportato a razzo presso il Policlinico Umberto I in codice rosso, dove è tutt’ora ricoverato i prognosi riservata. Dal canto loro gli agenti del VI Gruppo Torri della Polizia Locale di Roma Capitale hanno avviato rilievi ed operazioni per stabilire cause e dinamica esatta del sinistro e per predisporre la rimozione dell’auto incidentata. Il tratto di strada è stato chiuso per almeno un’ora e mezzo.