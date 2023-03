Schianto fatale con la moto, morto Iuri Lapicus, star della MMA

Tutto è accaduto all’inizio del week ead appena trascorso, con lo schianto fatale con la moto da cui è uscito ferito e poi è morto Iuri Lapicus, star 27enne italiana della MMA. Il lottatore è stato trasportato d’urgenza al Niguarda ma purtroppo non ce l’ha fatta ed è morto dopo tre giorni di coma a Milano. La Gazzetta spiega che Lapicus era “uno dei più grandi talenti delle Mma italiane”.

Morto Iuri Lapicus, star della MMA

A seguito di quel terribile incidente in moto l’atleta era stato trasportato in eliambulanza all’ospedale Niguarda di Milano in codice rosso ma alla fine Iuri non ce l’ha fatta e dopo tre giorni di lotta si è arreso. Lapicus era moldavo di nascita ma italiano d’adozione e da quanto si apprende in carriera aveva disputato “16 incontri da professionista vincendone 14, tutti prima del limite e 13 di essi al primo round”. Nel 2019 Iuri era entrato in ONE Championship.

Molto più che una promessa: un campione

Si tratta della vetta di categoria vale a dire una delle più importanti promotion al mondo di Mma, Kickboxing e Muay Thai. I media ricordano che ad Lapicus oggi è uno dei soli 3 italiani ad aver combattuto per il titolo in una top promotion mondiale. Con lui ci erano riuscito soltanto Marvin Vettori in UFC ed Alessio Sakara in Bellator.