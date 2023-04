Notte di sangue sull'asfalto in Toscana e un morto nello schianto in A11 fra Montecatini e Pistoia: soccorsi inutili

Sangue sull’asfalto in Toscana nella notte e tragico schianto in A11 a Pistoia, dove in queste ore è morto automobilista di 35 anni. Da quanto riportano i media regionali la vittima, Lapo Papucci, stava percorrendo l’arteria quando è andato a sbattere contro un cantiere. Tutto è accaduto nella notte con l’automobilista, un 35enne di Scandicci, che apre sia andato a sbattere contro un cantiere poco prima casello di Pistoia.

Schianto in A11 a Pistoia, un morto

La vettura che Lapo guidava stava provenendo da Montecatini: e l’uomo viaggiava in direzione Firenze. Purtroppo i soccorsi del 118 sono stati vani ed il povero 35enne è deceduto sul colpo. Sul luogo del terribile incidente sono intervenuti i vigili del fuoco e la Misericordia di Pistoia. Con loro il personale della Polizia stradale, sotto sezione Autostrade. Stando ad una prima ricostruzione dell’accaduto mutuata dalle notizie diffuse dai media della Toscana la vittima era al volante di una Mercedes.

L’urto violento contro il new jersey

Ad un certo punto l’uomo “è andato prima a sbattere contro il segnalatore del cantiere mobile, poi contro il new jersey per finire la corsa contro un mezzo presente nel cantiere”. L’impatto è stato violentissimo e per l’uomo purtroppo non vi è stato scampo alcuno. Gli agenti hanno depositato il verbale in Procura.