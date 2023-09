Il terribile incidente avvenuto 7 giorni fa a Lonato del Garda, sul Benaco, non ha lasciato scampo ad Omar Khalaf. Il 18enne marocchino è morto nelle scorse ore in ospedale: la polizia sta indagando sull’accaduto.

Schianto in monopattino: morto 18enne marocchino

Non ce l’ha fatta a sopravvivere, Omar Khalaf, che per sette lunghi giorni aveva lottato strenuamente tra la vita e la morte in ospedale. Il 18enne, nato e cresciuto in Italia, ma originario del Nordafrica, aveva fatto un incidente settimana scorsa a Lonato del Garda, sul Benaco. Omar, secondo quanto si apprende, stava viaggiando a bordo di un monopattino elettrico, e quando è stato ritrovato al suolo era senza casco protettivo.

18enne morto dopo lo schianto in monopattino: le indagini

La dinamica dell’incidente è ancora tutta da chiarire e la polizia stradale ha avviato le indagini poco dopo il ritrovamento del corpo di Omar. Il giovane era stato trovato a terra agonizzante da alcuni passanti che avevano subito allertato i soccorsi. I medici del 118 si erano presentati sul posto e avevano fornito lì le prime cure al marocchino per poi trasferirlo in ospedale.

18enne morto dopo lo schianto in monopattino: i testimoni

Per il momento, nessun testimone si è ancora fatto avanti: sembra che nessuno abbia visto il momento dell’incidente. In quel preciso punto della via, non ci sono telecamere di sicurezza, ma gli inquirenti stanno studiando i movimenti precedenti di Omar per capire che cosa possa essere successo.