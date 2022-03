Schianto mortale a Pesaro: incidente tra scooter e furgoncino, perde la vita un 49enne

Il due ruote si è scontrato con il furgoncino e per il conducente dello scooter non c'è stato niente da fare.

Incidente mortale questa mattina verso le 7:30 lungo la panoramica Ardizio, in provincia di Pesaro e Urbino: uno scooter si è scontrato violentemente con un furgoncino. A perdere la vita un uomo di 49 anni, conducente del due ruote.

Incidente mortale a Pesaro: uno scooter si schianta contro un furgoncino

Lo schianto tra l’autovettura ed il motoveicolo è stato così pesante che la parte frontale dello scooter è andata completamente distrutta.

Incidente mortale a Pesaro: perde la vita un 49enne

Immediato l’arrivo sul posto del 118, che ha cercato in tutti i modi di salvare la vita all’operaio 49enne, rianimandolo. Tuttavia, le lesioni e l’impatto dell’incidente erano troppi gravi, per cui l’uomo è morto sul luogo dello scontro.

Sul posto sono giunti anche i vigili del fuoco, che hanno messo in sicurezza gli automezzi tamponando una perdita di carburante. Successivamente sono arrivati pure i vigili urbani di Pesaro e la polizia stradale. Ancora incerte le dinamiche dell’incidente, infatti per attuare le dovute indagini la strada è rimasta chiusa per 3 ore.

Solo una settimana un 16enne aveva perso la vita scontrandosi con un camion

La tragedia arriva dopo neanche una settimana dalla morte del 16enne, Marco Ragnetti, finito con il suo scooter contro un camion e morto a seguito dell’incidente.