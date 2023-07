Questa mattina, 9 luglio, all’alba, si è verificato un terribile incidente mortale a Jesolo. Due ragazzi ventenni sono morti e uno è rimasto gravemente ferito.

Schianto mortale a Jesolo, morti due giovani

Terribile incidente mortale all’alba a Jesolo. Due ragazzi ventenni sono morti e un altro è rimasto gravemente ferito. L’incidente è avvenuto sulla strada provinciale 47 in località Piave Nuovo, poco prima delle sei del mattino. Due vetture, per motivi da accertare, si sono scontrate frontalmente e l’impatto è stato devastante. I residenti della zona sono stati svegliati dal terribile botto e hanno subito allertato i soccorritori. Nell’incidente sono rimaste coinvolte una Toyota Yaris e una monovolume Citroen che viaggiavano nei due sensi opposti di marcia e sono andate completamente distrutte.

Incidente mortale a Jesolo: le vittime

I soccorsi per le persone coinvolte sono stati immediati ma purtroppo per due di loro non c’è stato nulla da fare. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno dovuto estrarre gli occupanti dalle lamiere, e diverse ambulanze del Suem 118. Vista la gravità dell’incidente è stato allertato anche l’elicottero di soccorso, che è atterrato in zona e ha provveduto al trasporto del ferito all’ospedale dell’Angelo di Mestre. I soccorsi hanno provato a rianimare i ragazzi ma purtroppo non c’è stato nulla da fare. Le due vittime sono due ventenni che viaggiavano sulla Yaris. Uno di loro è stato sbalzato fuori dall’abitacolo e trovato a diversi metri di distanza. Il ferito sarebbe il conducente dell’altra vettura. Sul posto sono intervenuti i carabinieri per i rilievi del caso.