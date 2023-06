Una tragedia si è consumata sulla strada statale 655, in provincia di Potenza. Per le due vittime non c'è stato nulla da fare.

Per due operai il tragitto di rientro a casa si è concluso in tragedia. Questi ultimi sono stati vittime di uno scontro tra un tir e un’autovettura, avvenuto nella giornata di martedì 6 giugno, lungo la strada statale “655” conosciuta comunemente come “Bradanica”. Nell’impatto è rimasta ferita una terza persona che è stata trasferita in ospedale e ricoverata.

Schianto tra un’auto un tir in provincia di Potenza: morti due operai

Stando a quanto riporta Adnkronos, lo scontro tra i due mezzi ha avuto luogo all’altezza del km 55, nel comune di Lavello, nel pontentino. Non è ancora chiara la dinamica dell’incidente che è al vaglio dei Carabinieri locali. Secondo prime informazioni il tir e l’auto, a seguito dello schianto, avrebbero terminato la loro corsa finendo contro il guardrail.

Chi sono le vittime dell’incidente

A perdere la vita nell’incidente sarebbero stati due operai impiegati nello stabilimento Stellantis, sito a Melfi. Sul luogo dell’incidente è stato richiesto l’intervento degli operatori sanitari del 118 oltre che dei vigili del Fuoco, provenienti da Melfi e Palazzo Gervaso. Giunte infine le autogru che hanno provveduto a liberare la carreggiata dai mezzi coinvolti.