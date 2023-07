Incidente in Alto Adige, ragazza di 17 anni in bici investita da un’auto a ...

Tragedia in Alto Adige: dopo lo schianto tra la sua bici e un’auto con rimorchio, una ragazza di soli 17 anni che mentre stava facendo un’escursione nel comune di Racines, è stata scaraventata con violenza contro l’asfalto ed è morta.

L’incidente si è consumato sulla strada di passo Giovo, nel comune di Racines, in direzione Gasteig, intorno alle ore 15:00 di di martedì 4 luglio. La 17enne, originaria di Moso in Passiria, si era recata sul posto per un’escursione quanto, in discesa, ha impattato contro il rimorchio di un veicolo guidato da un uomo di 52 anni.

Alla luce delle informazioni sinora diffuse, il conducente stava trainando una carrozza o una cabina per il trasporto dei cavalli. Proprio il traino ha colpito l’adolescente, investendola e facendo cadere rovinosamente sull’asfalto. Dopo la caduta, la vittima è rotolata fino all’altezza di un tronante. Pare che la strada fosse bagnata a causa della pioggia.

L’arrivo dei soccorsi e delle forze dell’ordine

Sul luogo del sinistro, si sono prontamente recati i sanitari del 118, i volontari della Croce Bianca, i vigili del fuoco, i carabinieri e l’assistenza spirituale. Le condizioni della ragazza sono subito apparse estremamente gravi. I paramedici hanno tentato di rianimare l’adolescente rinvenuta priva di conoscenza ma ogni tentativo si è infine rivelato vano.

I carabinieri hanno effettuato tutti i rilievi del caso e stanno indagando su quanto accaduto. Al momento, a quanto si apprende, è esclusa la responsabilità del conducente del veicolo.