Un pulmino con a bordo cinque persone impatta contro una vettura con due occupanti, schianto tra due auto sotto un cavalcavia: gravi madre e figlia

Arrva dalla Toscana la notizia di un terribile schianto stradale tra due auto avvenuto il 28 settembre sotto un cavalcavia, un sinistro sulla scorta del quale sono state ricoverate in gravi condizioni di salute una madre e sua figlia. Secondo quanto riferito dai media territoriali l’incidente è avvenuto fra un’auto ed un van ed ha avuto come teatro il territorio di Cecina nei pressi della consolare Aurelia.

Schianto tra due auto sotto un cavalcavia

Stando a quanto riferito dai primi lancia madre e figlia che si trovavano a bordo della stessa auto sono rimaste coinvolte nell’incidente avvenuto intorno alle 18 del 28 settembre a Donoratico, all’altezza del cavalcavia sull’Aurelia. La prima ricostruzione del sinistro ad opera delle forze di polizia intervenute spiega che la vettura si trovava sotto il cavalcavia dell’Aurelia a Donoratico quando è avvenuto l’incidente.

Una 16enne trasferita d’urgenza a Pisa

Purtroppo, all’arrivo dei soccorritori del 118, le condizioni delle due donne sono sembrate subito gravi. In ordine a cause e dinamiche dell’incidente in via di accertamento da parte di carabinieri e polizia municipale, nel quale è rimasto coinvolto anche un van con a bordo 5 persone, sono tutte da ricostruire. Quello che purtroppo si sa è che due vittime, una madre di 45 anni ed una figlia di 16, sono state estratte dal mezzo con l’aiuto dei vigili del fuoco.

Poi le donne sono state trasportate al Pronto soccorso di Cecina. La più giovane, viste le condizioni, è stata condotta all’ospedale di Pisa.