Violento incidente stradale tra due moto nel genovese: nello scontro ha avuto la peggio un ragazzo di 16 anni, rimasto gravemente ferito.

Incidente tra moto nel genovese: 16enne gravemente ferito

Un ragazzo di 16 anni è rimasto ferito in modo grave in seguito a un incidente stradale, che ha visto coinvolte due moto. Il sinistro è avvenuto intorno alle ore 07.20 di questa mattina, mercoledì 12 aprile 2023 in via Garibaldi a Ne, nell’entroterra di Lavagna, comune di 12mila abitanti in provincia di Genova.

Si tratta del il secondo grave incidente che avviene in questa zona in poche ore. Infatti, appena due giorni fa, un’auto ha perso il controllo e si è schiantata. Il conducente è vivo per miracolo, ma ha riportato un trauma toracico e un trauma cranico.

L’arrivo dei soccorsi

Sul posto sono intervenute ambulanze delle Croci Verde di Carasco e Rossa di Cogorno, oltre all’automedica Tango 1, all’elicottero Grifo, decollato da Albenga, e ai carabinieri per le indagini del caso.

Il giovane è stato trasferito nella la piazzola di atterraggio, e da lì caricato a bordo di Grifo e portato in codice rosso, ma cosciente, al pronto soccorso dell’ospedale San Martino. Un altro ferito, meno grave, è stato trasportato all’ospedale di Lavagna.