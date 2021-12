Schiavone (Cgie): dare continuità a politiche per italiani estero

Roma, 16 dic. (askanews) – “Sta andando benissimo, già aver realizzato in questo momento la Conferenza è significativo di un grandissimo successo. Mentre ci sono le limitazioni, il mondo è bloccato, gli italiani all’estero del nostro Paese pensano a questa comunità estesa anche oltre i confini nazionali e l’obiettivo è dare continuità alle politiche per gli italiani all’estero che hanno bisogno di una profonda revisione ma sopprattutto di ritrovare stimoli e creare condizioni per delle legislazioni attuali che abbiano una visione anche futura”.

Così il Segretario Generale del CGIE, Consiglio Generale Italiani all Estero, Michele Schiavone commenta ad askanews l’andamento della IV Plenaria conferenza permanente, Cgie, Stato, Regioni e Province autonome in corso a Roma.