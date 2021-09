Schiavone: “Turismo delle radici idea da valorizzare”

Roma, 9 set. (askanews) – Il Turismo delle Radici è un’ottima

iniziativa che ha tuttavia bisogno di strumenti che possano

concretizzarne le potenzialità: lo ha affermato il segretario del Consiglio generale per gli italiani all’estero, Michele Schiavone, intervistato da Askanews.

“Il turismo è di per sé uno degli asset caratterizzanti il nostro Paese e lo abbiamo visto quest’estate: molti nostri connazionali sono rientrati per trascorrere le vacanze in Italia e hanno apportato anche benefici finanziari per cui il turismo delle radici di per se è un’idea da valorizzare.

“Ovviamente c’è da aprire tutta una discussione perché sarebbe utile pensare a strumenti a modi per poter incentivare e promuovere il turismo nelle nostre comunità. Nel concetto generale di turismo delle radici c’è ancora tanto da lavorare, bandire la retorica e servono azioni, progetti e coinvolgimento da parte di ogni soggetto che promuove il turismo sia in Italia che nelle comunità degli italiani all’estero.

“È di per sé un’intuizione ottima, anche di progresso rispetto ad un’offerta turistica di cui l’Italia può certo molto vantarsi ma bisogna concretizzarla con atti pratici ma soprattutto con una comunicazione che permetta ai nostri connazionali di conoscere tutti gli aspetti per favorire il loro ritorno a svolgere vacanze nel nostro paese in condizioni molto più semplici, adeguate e soprattutto di prospettiva”.