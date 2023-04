Schifani a Vinitaly: non c'è rischio di Italia a due velocità

Verona, 3 apr. (askanews) – “C’è la volontà delle due regioni e dei due governi di fare squadra sulle eccellenze di territori che in passato hanno vissuto delle vicende che li hanno penalizzati: questo è il modo migliore per creare quell’amalgama tra Nord e Sud nel quale ho sempre creduto e continuo a credere”. Lo ha detto il presidente della Regione Sicilia, Renato Schifani, a Vinitaly a Verona per la firma di un accordo con la Regione Veneto sull’enoturismo. “Non ho mai creduto nel pericolo di un’Italia a due velocità come paventano alcuni governatori del Sud per motivi politici: ho visto il testo dell’autonomia differenziata ed è un testo che garantisce l’unità del Paese”.