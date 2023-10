Schillaci, '5 Regioni in difficoltà, tra un mese altra valutazione'

Roma, 18 ott. (Adnkronos Salute) – "Dai dati forniti dalla direzione generale della Programmazione sanitaria sull'andamento dei conti economici regionali nel secondo trimestre 2023 con una stima degli esiti conseguenti alla verifica del superamento della soglia del 5% del disavanzo rispetto ai ricavi, ad oggi le regioni in difficoltà, escludendo quelle a statuto speciale, sono cinque e le altre sembrano non avere grossi problemi. Tra un mese esatto avremo i dati del terzo trimestre e un avremo più aggiornamento per valutare qualche aggiustamento per l'anno in corso. La flessibilità è possibile". Lo ha precisato il ministro della Salute Orazio Schillaci, nella risposta al Question time alla Camera sulla necessità di riconoscere alle regioni una maggiore flessibilità ed elasticità che consenta di garantire l'erogazione dei Lea visto anche l'aumento dell'inflazione.