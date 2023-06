Schillaci a sindacati, 'nessun interesse a definanziare Ssn'

Roma, 20 giu. (Adnkronos Salute) - "Oggi è stata una riunione importante, abbiamo avviato un tavolo permanente di consultazione e di confronto con le più importanti sigle sindacali e vogliamo continuare in questo confronto con loro. E' importante ribadire che non abbiamo ness...

Roma, 20 giu. (Adnkronos Salute) – "Oggi è stata una riunione importante, abbiamo avviato un tavolo permanente di consultazione e di confronto con le più importanti sigle sindacali e vogliamo continuare in questo confronto con loro. E' importante ribadire che non abbiamo nessun interesse a definanziare la sanità pubblica, che abbiamo trovato ingolfata con tanti problemi". Lo ha detto il ministro della Salute Orazio Schillaci al termine dell'incontro con i sindacati confederali nella sede dell'Eur del dicastero della Salute. A luglio partiranno anche i tavoli sul contratto per la sanità pubblica, per il settore privato, quello delle Rsa è fermo da 12 anni, e sulle liste attesa.

"Vogliamo investire sul capitale umano e dare ai cittadini una sanità migliore – ha ribadito Schillaci ai giornalisti – per fare questo oltre ad avere più risorse è necessario ristrutturare il sistema che abbiamo trovato e incentivare gli operatori. Inoltre occorre superare il grave problema delle liste d'attesa; siamo pronti per questa sfida che comprende anche la medicina territoriale, investire bene i fondi del Pnrr e riuscire ad avere finalmente una sanità territoriale di prossimità che permetta di superare il problema dei pronto soccorso ingolfati".