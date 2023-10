Schillaci, 'al via Ottobre rosa per prevenzione cancro al seno'

Schillaci, 'al via Ottobre rosa per prevenzione cancro al seno'

Roma, 2 ott. (Adnkronos Salute) - "Oggi diamo il via all’Ottobre Rosa, il mese dedicato alla prevenzione del tumore al seno. Come sappiamo, il cancro della mammella è la neoplasia più frequente nelle donne: circa un tumore maligno ogni tre è un tumore mammario”....

Roma, 2 ott. (Adnkronos Salute) – "Oggi diamo il via all’Ottobre Rosa, il mese dedicato alla prevenzione del tumore al seno. Come sappiamo, il cancro della mammella è la neoplasia più frequente nelle donne: circa un tumore maligno ogni tre è un tumore mammario”. Lo ha detto il ministro della Salute Orazio Schillaci, nel suo intervento oggi a Roma alla presentazione della campagna ‘Frecciarossa 2023: la prevenzione viaggia in treno’ promossa da Fondazione IncontraDonna e da Ferrovie dello Stato con il patrocinio del ministero della Salute.

“‘Frecciarosa – la prevenzione viaggia in treno' è un progetto importante che si è consolidato negli anni, portato avanti con entusiasmo e una grande partecipazione, che anche quest’anno vede il contributo di importanti testimonial – ha ricordato il ministro – Ringrazio gli esperti, i medici specialisti e i volontari che per tutto il mese di ottobre faranno visite e consulti medici a bordo dei treni e forniranno informazioni utili sulle più frequenti malattie oncologiche”.