Schillaci: con fondi del Pnrr riorganizzare la sanità a 360 gradi

Manduria (Ta), 9 giu. (askanews) – “Oltre il 50 per cento delle persone che si recano al pronto soccorso potrebbero trovare risposta giusta di sanità in altri luoghi, per questo ci sono i soldi del Pnrr, c’è la medicina territoriale da sviluppare, credo sia un processo che va visto a 360 gradi con una riforma globale, i Ps si svuotano se meno persone vanno ai Ps quando non ne hanno bisogno”. Lo ha detto il ministro della Salute Orazio Schillaci parlando a margine del Forum in Masseria, la kermesse organizzata da Bruno Vespa a Manduria.

