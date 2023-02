Schillaci: dal Cipess 125,2 miliardi a Fondo sanitario nazionale

Roma, 8 feb. (askanews) – “Oggi il CIPESS ha deliberato il riparto del Fondo sanitario nazionale del 2022 per complessivi 125 miliardi e 216 milioni di euro (circa +4 miliardi rispetto al 2021, ndr), un importante obiettivo che il Ministero della Salute ha raggiunto in tempi rapidi: dopo appena due mesi da quando il governo si è insediato, è stata raggiunta un’intesa che si era trascinata per più di un anno”.

Lo ha detto il ministro della Salute Orazio Schillaci, nella conferenza stampa al termine della seduta del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS) a Palazzo Chigi.

Schillaci ha spiegato che “c’è un maggior stanziamento che è finalizzato a individuare risorse per la copertura di maggior costi connessi all’emergenza Covid, per il completamento delle campagne vaccinali, per l’incremento del fondo per i farmaci innovativi, per l’energia, c’è un’indennità accessoria di pronto soccorso per il personale, assunzione di personale per l’assistenza territoriale, contratti di formazione specialistica dei medici ma anche per il recupero delle liste di attesa, l’aggiornamento dei Lea e il bonus psicologico”.