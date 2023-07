Schillaci, 'garantire longevità sana priorità per Italia'

Ram, 20 lug. (Adnkronos Salute) - "Garantire la longevità in salute è un obiettivo prioritario per una nazione come l'Italia che è caratterizzata da un'aspettativa di vita tra le più alte del mondo". Lo ha detto il ministro della Salute, Orazio Schilla...

Ram, 20 lug. (Adnkronos Salute) – "Garantire la longevità in salute è un obiettivo prioritario per una nazione come l'Italia che è caratterizzata da un'aspettativa di vita tra le più alte del mondo". Lo ha detto il ministro della Salute, Orazio Schillaci, intervenendo al Congresso della Federazione medico sportiva italiana (Fmsi). "Negli ultimi 10 anni – ha sottolineato – l'invecchiamento della nostra popolazione è stato uno dei più rapidi tra i Paesi maggiormente sviluppati. Secondo le proiezioni al 2051, ci saranno 280 anziani ogni 100 giovani. Bisogna fare in modo che la vita si allunghi in buona salute. Questo purtroppo non sempre accade". (segue)