Schillaci: gettonisti? Trovare altre forme per far lavorare i medici

Genova, 11 mar. (askanews) – “I medici a gettone sono un fenomeno che ho affrontato dai primi giorni al ministero. Il fatto che ci siano medici gettonisti dimostra che poi forse in Italia così tanti medici non mancano come spesso di dice, anche se sicuramente nei prossimi tre anni ci sarà la cosiddetta ‘gobba’ pensionistica”.

Lo ha detto il ministro della salute Orazio Schillaci, parlando del fenomeno dei medici a gettone a margine delle celebrazioni per i primi 100 anni di storia del Policlinico San Martino di Genova.

“Noi – ha aggiunto Schillaci – vogliamo far sì che nessuno abbia problemi organizzativi venendo meno i medici a gettone ma abbiamo dato un chiaro segnale di trovare altre forme per far lavorare i medici all’interno degli ospedali e delle strutture”.