Schillaci, 'in Manovra più risorse per lotta a liste attesa e controlli a tappeto'

Roma, 10 ott. (Adnkronos Salute) – "Stiamo lavorando per far sì che nella legge di Bilancio ci siano delle risorse in più per combattere le liste d'attesa che rappresentano un problema annoso e gravoso. Abbiamo intenzione di controllare con attenzione regione per regione e prestazione per prestazione, lì dove ci sono ritardi, nell'interesse dei cittadini e dei pazienti, per poter intervenire e ridurre i tempi dopo tanti anni". Così all'Adnkronos Salute il ministro della Salute Orazio Schillaci, a margine della conferenza al ministero per la Giornata mondiale della salute mentale. Sulle risorse che dovrebbero essere stanziate per la lotta alle liste d'attesa, "lunedì inizierà la discussione sulla legge di Bilancio", ha precisato.