Schlein a congresso Psi: lavoriamo insieme per battere destra

Napoli, 21 mar. (askanews) – Il Pd intende lavorare anche insieme al Psi per battere la destra alle prossime politiche. Lo ha detto la segretaria Elly Schlein in un discorso al Congresso dei socialisti a Napoli. “Per me è importante portare un segno di amicizia, di vicinanza, di tutto il Pd. Tante sono le sfide che abbiamo affrontato insieme, intendiamo continuare a farlo”.

Soprattutto, ha precisato, “tante sono le sfide che ci aspettano anche in vista delle prossime elezioni politiche, dove il nostro obiettivo è lavorare insieme per battere il governo più a destra della storia repubblicana. Quindi per noi è davvero importante essere qui a questo congresso a portare i nostri saluti a tutto il Partito socialista italiano e naturalmente darci disponibili per proseguire questa collaborazione in modo sempre più intenso e sempre più fecondo”.

In chiusura di discorso conclude, “questi sono i temi su cui i nostri partiti sono vicini, lavoreremo insieme per capire come proseguire, come lo abbiamo fatto nella splendida esperienza di Napoli. Cose concrete, su questo possiamo scrivere una pagina di futuro migliore e lo faremo guardandoci sempre alla stessa altezza degli occhi, questo è l’atteggiamento fraterno che il PD ha verso il PSI”.