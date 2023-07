Schlein a Fiesole: Voteremo mozione di sfiducia M5S contro Santanchè

Fiesole (Fi), 5 lug. (askanews) – “Certamente sì”: il Partito democratico voterà la mozione di fiducia annunciata oggi dal Movimento Cinque Stelle contro il ministro del Turismo Daniela Santanché. Lo ha precisato il segretario del Pd, Elly Schlein, a margine di un’iniziativa alla Festa dell’Unità a Fiesole (Firenze).

“Oggi – ha aggiunto Schlein – abbiamo sentito le unghie di Santanché mentre si arrampicava sugli specchi cercando di difendere l’indifendibile. Le sue dipendenti la smentiscono e rimane il fatto denunciato dal Partito democratico che un ministro della Repubblica non possa avere un debito con lo Stato di due milioni e settecento mila euro, cosa che non è stata smentita durante l’intervento della ministra. Il suo intervento è servito solo ad attaccare frontalmente la libertà di stampa ed è un fatto grave e per attaccare le opposizioni con la solita dose di vittimismo ma nel merito delle grave contestazioni che le vengono rivolte non abbiamo ascoltato risposte”.