Schlein a leader opposizione: costruiamo alternativa alla destra

Roma, 16 mar. (askanews) – “Carlo (Calenda) che tu cercassi di rubare qualche voto alla destra ce n’eravamo accorti, questo te lo confesso.Però ti voglio garantire che nel nostro spirito e credo anche degli altri, non siamo qui per rubarceli tra di noi, siamo qui a interrogarci su dove si sia spezzato il filo, con quel 60% di persone che non va più a votare, tante delle quali non vogliono andare a destra ma non hanno più visto una sinistra come alternativa in questo paese. Quindi, noi vorremmo provare insieme a costruire quest’alternativa: diamoci un appuntamento fuori, lontano dalle telecamere. Possiamo fare insieme un ragionamento di contenuto e di merito. Chiudiamoci in una stanza, non usciamo fino a notte fonda, ma poi qualcosa da fare insieme la troviamo piuttosto che far vincere di nuovo quegli altri”. Lo ha detto Elly Schlein, segretaria del Pd, chiudendo il suo intervento alla tavola rotonda con Conte, Calenda e Fratoianni organizzata al congresso della Cgil.