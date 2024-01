Schlein a Meloni: al governo per fare opposizione e scaricare problemi

Milano, 24 gen. (askanews) – “Lei è andata al governo per risolvere problemi o per continuare a fare opposizione scaricandoli sugli altri?”. Così la segretaria del Partito Democratica Elly Schlein si è rivolta durante il question time alla presidente del Consiglio Giorgia Meloni attaccando il governo sui problemi della sanità pubblica e in particolare sul tetto della spesa che blocca le assunzioni.

“Il tetto alla spesa è stata adottato nel 2009 e sa chi era ministro di quel governo? Lei era ministro di quel governo. Quindi questo specifico problema lo ha creato lei e non certo noi”, ha detto Schlein nella sua replica.

“Avete toccato un unico tetto di spesa, quello per aumentare la sanità privata”, ha aggiunto. “Finora avete solo tagliato”.