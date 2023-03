Schlein a Meloni: su piano sociale governo incapace e insensibile

Roma, 15 mar. (askanews) – “Sul piano sociale la vostra azione si definisce con tre parole: incapacità, approssimazione e insensibilità, ma la vostra propaganda ormai che non siete più all’opposizione sta sfumando e il giudizio degli italiani sarà su quello che fate non per facili promesse alimentate per anni e smentite nei primi mesi di governo”. Così la presidente del Pd Elly Schlein si è rivolta alla presidente del Consiglio Giorgia Meloni durante il question time alla Camera.

Schlein, che ha chiesto al governo di attivarsi per il salario minimo e il congedo paritario per i figli, ha detto che il governo “è in carica da solo 5 mesi”, ma sta andando “in direzione opposta e sbagliata”, citando i voucher e l’estensione dei contratti a termine.

“Siete una destra ossessionata dall’immigrazione e non vedete l’emigrazione di tanti giovani costretti dai salari bassi a costruirsi un futuro altrove”, ha continuato la segretaria del Partito democratico. “I vostri punti di emergenza sono i rave, i condoni, la guerra alle ong e da ieri colpire ideologicamente i diritti delle figlie e dei figli delle famiglie omogenitoriali che hanno diritti come tutti i bamnbini e le bambine che fanno parte della nostra comunità”.