Schlein: "Al Pd non serve usato sicuro ma una scelta netta"

Roma, 15 feb. (askanews) – Al Pd non serve un “usato sicuro”, bisogna seguire il modello dei socialisti spagnoli per evitare il rischio di un crollo come avvenuto per il Partito socialista francese. Così la candidata alla segreteria del Pd Elly Schlein, in una conferenza alla stampa estera. “Non abbiamo bisogno di un rassicurante usato sicuro, abbiamo bisogno di una scelta netta. Altrimenti il rischio che vedo è di non far capire quello che rappresentiamo. Se cerchi di essere tutto e il contrario di tutto non vedo perché le persone dovrebbero affidare a te le loro speranze”. “Sicuramente dobbiamo lavorarci, ma se posso fare una battuta, da un punto di vista degli sviluppi politici legati alle forze socialiste – ha concluso – dovremo fare la Spagna per evitare la Francia”.

