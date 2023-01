Schlein all'attacco di Meloni: "Usa come capro espiatorio i benzinai"

Elly Schlein dritta all’attacco di Giorgia Meloni: “Usa come capro espiatorio i benzinai“.

La candidata alla segretaria del Pd, ospite di Piazza Pulita su La 7, interviene con decisione sul tema delle accise sui carburanti e dello sciopero. Ha detto la Schlein: “Perché il governo non combatte per far pagare le tasse sugli extraprofitti, invece, di prendersela con i benzinai? Sbagliano mira come sempre“.

Elly Schlein all’attacco di Giorgia Meloni

Elly Schlein si è dunque insinuata dunque nella finestra di opportunità aperta dal dibattito sul tema delle accise e del caro carburanti.

Ha spiegato l’esponente dem: “Del dibattito sulle accise, che non è l’unica promessa che Giorgia Meloni arrivando al governo scopre di non poter mantenere, mi sorprende che si usino i benzinai come capro espiatorio”.

“Non una parola sugli extraprofitti”

E poi: “Questo senza però dire una parola sugli extraprofitti che le grandi società energetiche hanno maturato in questi anni con il caro energia”. E sul tormentato voto online? “Non abbiamo litigato, abbiamo definito le regole e non abbiamo mai smesso di essere il parlamento a fare le nostre battaglie contro questo governo.

Ieri, è durata anche brevemente, la direzione per definire le regole, ma è una questione politica”.