Schlein: Alla premier chiederemo chiarezza su De Angelis

Roma, 8 ago. (askanews) – La segretaria del PD Elly Schlein in un video sui social in cui annuncia la partecipazione a un vertice fra le opposizioni e la premier Meloni per venerdì, ha detto che alla presidente del Consiglio chiederà chiarezza sul caso De Angelis: “Chissà se l’ascolto è selettivo o Meloni ci ascolterà anche sulla nostra richiesta di chiarezza sulle gravi affermazioni fatte dal responsabile della comunicazione istituzionale della regione Lazio su cui Meloni e il governo non hanno ancora detto nulla, ha ragione Mattarella quando dice che quelle ferite sono ferite su tutta la Repubblica”.

Infine ha annunciato che chiederà al governo “come mai nonostante le promesse di ristori al 100 per cento dopo mesi non si è visto un euro” per l’alluvisione in Emilia Romagna. “Avevamo chiesto si reindirizzassero risorse immediatamente ma questo non è stato fatto”, ha aggiunto, perciò l’incontro di venerdì “sarà l’occasione per ascoltare queste richieste che come Pd porteremo”.