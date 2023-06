Schlein: alleati M5s in Molise anche prima della manifestazione a Roma

Roma, 19 giu. (askanews) – “Se qualcuno pensa che l’opposizione sia una specie di vacanza in cui coltivare il nostro orticello senza sentire la responsabilità di costruire un’alternativa alla destra o raccontandosi la frottola che bastiamo da soli si sbaglia”: lo ha detto la segretaria del Pd, Elly Schlein, alla direzione nazionale del partito.

“Settimana prossima si vota in Molise, io credo e spero che tanti e tanti di voi andranno, ci andrò anche io, in quest’ultima settimana per dare una mano alla nostra lista e al nostro candidato. Siamo alleati lì con il M5S, lo eravamo anche prima della loro manifestazione, questo significa che siamo d’accordo su tutto? No, è evidente che non sia così”, ha precisato.

“Sappiamo bene che sul supporto all’Ucraina, permangono distanze enormi, ma ciò non significa che sulla precarietà e sul contrasto alla povertà non si possa unire i nostri sforzi. Lo dico subito: se mi invitasse Calenda, con cui mi sono sentita anche in questi giorni, a una loro mobilitazione, io porterei un saluto anche lì”, ha concluso.