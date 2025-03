Schlein: "Basta veti, Pd in piazza per l'idea di un'Europa politica"

Roma, 15 mar. (askanews) – “L’Europa che vogliamo costruire è un’Europa federale, un’Europa unita, un’Europa che affronta insieme le sue sfide. Noi come Partito democratico ci siamo, ci siamo con lo spirito federalista che si richiama allo spirito di Ventotene, che vuole sfidare i nazionalismi, che vuole riuscire a far superare l’unanimità con i veti e gli egoismi nazionali che hanno fino a qui tenuto sempre a freno il progetto europeo”. Lo ha detto la segretaria del Pd Elly Schlein in piazza del Popolo a margine della manifestazione per l’Europa.

Il progetto europeo, ha proseguito, “deve andare avanti e deve fare anche uno sforzo di solidarietà con un nuovo grande piano di investimenti comuni europei, un nuovo Next Generation Eu, pensando ai valori fondamentali, il valore della giustizia sociale, della solidarietà, della pace giusta. Questo è lo spirito con cui il Pd partecipa con grande piacere insieme a tutte queste persone, unite nell’idea che l’Europa debba finalmente diventare un’Europa politica”.

“Penso che questa piazza sia una bellissima risposta che anche nella società italiana c’è ancora molto forte una spinta verso un’Europa più unita, per essere più unita deve trovare il coraggio che ha trovato in altri momenti storici per riuscire a costruire le basi di un’Europa davvero federale, bisogna superare l’unanimità. Con i veti nazionali e gli egoismi nazionali l’Europa non sarà in grado di affrontare le sfide enormi che si trova davanti e che sono tante”, ha concluso Schlein.